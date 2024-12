"Sehr schwierig, er beschwert sich oft": Cristiano Ronaldo von Schiedsrichter in die Schranken verwiesen

Ein Schiedsrichter geriet in einen Streit mit Cristiano Ronaldo und enthüllt, wie der Superstar daraufhin reagierte.

Der honduranische Schiedsrichter Saíd Martínez hat über eine Auseinandersetzung mit Cristiano Ronaldo gesprochen, die er während eines Spiels in der saudischen Profiliga mit dem portugiesischen Superstar hatte.

Im Gespräch mit dem mexikanischen Portal Mediotiempo sagte der Unparteiische: "Cristiano Ronaldo ist aufgrund seines Temperaments sehr schwierig. Er ist ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch, der das Gefühl hat, dass ihm viel Unrecht widerfährt und deshalb beschwert er sich oft."

Zu dieser Sicht kam Martínez aufgrund eines bestimmten Vorfalls. "Wir haben ihm zwei Tore aberkannt, mit VAR und allem Drum und Dran, aber es gab einen Spielzug, über den er sich aufgeregt hat, weil er der Meinung war, dass er gefoult wurde und dieser dann zu einem Gegentor führte. Sein Team war davor, das Spiel zu verlieren. Er blieb zehn Meter von mir entfernt stehen und sagte: 'Es ist immer das Gleiche mit euch. Ihr denkt immer, ihr seid die Stars, aber wir bringen euch nicht hierher, um die Stars zu sein, wir sind die Stars.' Er fing ruhig an, wurde dann aber aufgeregt, und ich schaute ihn nur provozierend an, um zu sehen, ob er näher an mich herankommen würde, aber das tat er nicht."