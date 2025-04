"Sehr interessante Spieler": BVB-Boss spricht Interesse an jungem Kroatien-Juwel

Der BVB hat angeblich Petar Sucic von Dinamo Zagreb im Visier. Nun hat sich Lars Ricken dazu geäußert.

Kürzlich wurde berichtet, dass sich der BVB angeblich konkret um eine Verpflichtung des kroatischen Nationalspielers Petar Sucic von Dinamo Zagreb bemüht. Im Rahmen einer internationalen Medienrunde äußerte sich nun Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken zu dem Gerücht.

"Ich habe mich jüngst mit Marko Maric (Sportdirektor von Dinamo Zagreb, Anm. d. Red.) unterhalten. Er sagte mir, dass er denkt, dass Sucic ihr bester Spieler ist", sagte Ricken über den Spieler, der vergangene Woche beim 3:0-Sieg der Borussia in der kroatischen Hauptstadt mit einem Mittelfußbruch verletzt ausfiel.

Ricken blieb daher eher oberflächlich in seinen Aussagen zu einem möglichen Dortmunder Interesse: "Wir haben eine super Scouting-Abteilung und schauen uns auf der ganzen Welt talentierte Spieler an. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, an welchem Spieler wir Interesse zeigen."