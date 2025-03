SCR Altach vs. RB Salzburg heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt RBS in der Bundesliga im TV und Livestream?

RB Salzburg trifft am 21. Spieltag der österreichischen Bundesliga auf den SCR Altach. Wo Ihr das Spiel sehen könnt, erfährt Ihr hier.

Die Bullen aus Salzburg müssen am heutigen Sonntag auswärts in Altach ran. Die Salzburger sind gut in Form, in den letzten zwei Spielen konnten mit Austria Wien und Sturm Graz die beiden Führenden der Liga geschlagen werden. Altach hingegen steht am Tabellenende, nur ein Sieg gelang in den vergangenen siebzehn Ligaspielen. Die Partie wird um 17 Uhr in der Cashpoint Arena angepfiffen.

Hier erfährt Ihr alles zur Übertragung im TV und Livestream.