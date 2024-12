"Schwierige Roll": Wie Roma-Trainer Ivan Juric die Situation von Mats Hummels erklärt

Roma-Trainer Ivan Juric hat sich zur Situation von Mats Hummels geäußert.

Vor dem Europa-League-Spiel von AS Rom gegen den schwedischen Klub IF Elfsborg am Donnerstag hat sich Roma-Trainer Ivan Juric zur aktuellen Situation von Mats Hummels geäußert.

"Wir müssen uns noch entscheiden, er ist spät zu uns gestoßen und muss sich erst in die richtige Verfassung bringen. Als Verteidiger hat man eine schwierige Rolle. Man muss bereit sein", sagte der Kroate auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel.

Hummels schloss sich im Sommer dem Serie-A-Klub an, nachdem er nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund gegen Real Madrid verkündet hatte, die Schwarzgelben zu verlassen.

Mehrere europäische Topklubs machten sich daraufhin auf die Jagd nach den Diensten des Innenverteidigers. Als potenzielle Interessenten wurden unter anderem Real Madrid, der FC Sevilla, RCD Mallorca, der FC Bologna, Brighton & Hove Albion und Real Sociedad gehandelt. Sogar ein Karriereende soll im Raum gestanden haben.