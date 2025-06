Schuften statt Strand: DFB-Frauen starten "Mission Gipfelsturm" - Verlängerung mit Nia Künzer perfekt

Eine Woche nach der Kader-Bekanntgabe starten die deutschen Fußballerinnen ins EM-Trainingslager. Dazu gab es eine Neuigkeit vom DFB.

Mit den schicken Urlaubsbildern von malerischen Stränden auf diversen Mittelmeerinseln ist jetzt Schluss. Auf Instagram und Co. werden nur noch Fotos von schwer schuftenden Titelanwärterinnen im Trainingslager erwartet. Zwei Wochen vor dem Beginn der EM-Endrunde (2. bis 27. Juli) starten die deutschen Fußballerinnen am Donnerstag in Herzogenaurach ihre "Mission Gipfelsturm". Schon einen Tag vor dem Bezug des Home Ground hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine "goldige" Überraschung parat.