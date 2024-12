Schützenfest nach Rückstand! VfB Stuttgart darf wieder auf die Playoffs hoffen

Der VfB feiert seinen ersten Champions-League-Heimsieg nach Ewigkeiten. Die zweite Halbzeit war beeindruckend.

Die Fans feierten ein Schützenfest, die Spieler des VfB Stuttgart nahmen den ersten Heimsieg in der Champions League seit 15 Jahren erleichtert zur Kenntnis. Grund dafür bestand allemal, denn: Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß hat in überzeugender Manier ihre Chancen auf den Einzug in die Play-offs der Königsklasse gewahrt.

Durch ein überzeugendes 5:1 (1:1) gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern rückten die Schwaben bis auf einen Punkt an Platz 24 heran. Nach dem frühen Rückstand durch den Polen Lukasz Lakomy (6.) drehten Angelo Stiller (25.), Enzo Millot (53.), Chris Führich (61.), Josha Vagnoman (66.) und Yannik Keitel (75.) das Spiel zugunsten der klar überlegenen Schwaben.

"Es war sehr befreiend, wir haben ein gutes Spiel gezeigt. In der zweiten Halbzeit waren wir voll da und haben dem Gegner keine Luft gelassen", sagte der ehemalige Berner Fabian Rieder. Um die Play-offs zum Einzug in das Achtelfinale zu erreichen, benötigt der VfB aus den beiden verbleibenden Spielen bei Slovan Bratislava (21. Januar) und gegen Paris Saint-Germain (29. Januar) nach eigener Rechnung noch einen weiteren Sieg.