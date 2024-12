"Schon lange Zeit mittelmäßig": Weltmeister attackiert Kylian Mbappé nach ersten Wochen bei Real Madrid

Für Christophe Dugarry waren die ersten Wochen von Kylian Mbappé bei Real Madrid enttäuschend. Dementsprechend hart geht der französische Welt- und Europameister mit dem 25-Jährigen ins Gericht.

Bei einem bloßen Blick auf die Statistiken sei der Start von Mbappé bei den Königlichen zwar "ein Erfolg", meinte Dugarry im Gespräch mit RMC Sport, tatsächlich aber "müssen er und auch seine Teamkollegen viel besser werden".

Im Anschluss fuhr der 52-Jährige schwere Geschosse gegen seinen Landsmann auf. "Kylian Mbappé ist trotz seiner Tore schon seit einer langen Zeit mittelmäßig und zeigt zu wenig. Ob das in der französischen Nationalmannschaft, bei Paris Saint-Germain oder jetzt bei Real Madrid ist."

Dabei gäbe es eine Menge Dinge, die beim 25-Jährigen noch ausbaufähig wären. "In seiner Rolle als Stürmer, in den Zweikämpfen, in seiner Physis, bei seinem Kopfball und seinen technischen Qualitäten. Er macht immer seltener den Unterschied und muss sich selbst hinterfragen. Er wird sein Spiel verbessern müssen", so Dugarry.

Aktuell wären die "technischen Limitationen" Mbappés deutlich sichtbar, was vor allem am Zusammenspiel mit einem Real-Teamkollegen liege. "Wir wissen, dass er nicht in der Top 10 der besten Techniker ist. Aber jetzt werden seine Grenzen offensichtlich, wenn er neben einem Spieler wie Vinícius Jr. spielt."