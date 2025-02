Während dem Europa-League-Spiel zwischen Fenerbahce und Anderlecht kam es zu unschönen Szenen. José Mourinho zeigte, wie es anders geht.

José Mourinho wird nicht umsonst als "The Special One" bezeichnet. Kurz vor der Halbzeit des Europa-League-Spiels zwischen Fenerbahce und Anderlecht umarmte er einen Ordner am Spielfeldrand. Vorher war das Spiel von Ausschreitungen überschattet worden.