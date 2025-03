Wie einst beim BVB ist Haaland bekanntlich auch bei Manchester City die personifizierte Torgefahr. Das veranschaulicht nun eine besondere Marke.

Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland hat am Samstagnachmittag einen ganz besonderen Meilenstein erreicht - und zwar so schnell, wie das in der Premier League noch nie zuvor jemandem gelungen ist.