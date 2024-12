Schwerer Schlag für Benny Henrichs und RB. Der Nationalspieler fällt monatelang aus.

Nationalspieler Benjamin Henrichs von RB Leipzig hat sich die rechte Achillessehne gerissen und fällt mehrere Monate aus. Der Klub bestätigte die bereits zuvor befürchtete Diagnose am Samstagnachmittag via X und teilte mit, dass der 27-Jährige am Montag in München operiert wird.