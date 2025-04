Schiedsrichter bei Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt: Wer pfeift heute das Hinspiel der SGE im Viertelfinale der Europa League?

Eintracht Frankfurt muss im Viertelfinale der Europa League gegen die Totenham Hotspurs ran. Hier erfahrt Ihr, wer das Hinspiel pfeifft.

Am heutigen Donnerstag, dem 10. April, trifft Tottenham Hotspur im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League auf Eintracht Frankfurt. Die Londoner wollen im eigenen Stadion eine solide Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen und damit die Chance wahren, eine bislang enttäuschende Saison noch zu retten. Frankfurt reist mit viel Selbstvertrauen an – die Hessen haben sich in dieser Europapokalsaison auswärts mehrfach als unangenehmer Gegner erwiesen und hoffen erneut auf eine starke Leistung. Die Partie verspricht Spannung auf hohem europäischem Niveau. Um 21.00 Uhr ertönt planmäßig der Anstoß im Tottenham Hotspur Stadium (London).

Wer die Partie leiten wird, verrät Euch SPOX!