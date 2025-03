Schiedsrichter bei Italien vs. Deutschland: Wer pfeift heute das Viertelfinale der Nations League?

Wer pfeift das Hinspiel im Viertelfinale der Nations League zwischen Italien und Deutschland? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Donnerstag muss die deutsche Nationalmannschaft im Rahmen des Hinspiels im Viertelfinale der Nations League in Mailand gegen Italien ran. Die formstarke deutsche Mannschaft stellt sich aufgrund von Verletzungen und Leistungsexplosionen verschiedener Spieler auf einigen Positionen verändert auf. Wichtigkeit besitzt das Duell vor allem im Hinblick auf die FIFA-Weltrangliste, in welcher die Italiener auf Platz 9 direkt vor der Mannschaft von Julian Nagelsmann stehen. Mit einem Einzug in die Runde der letzten vier Teams könnte diese am ewigen Konkurrenten vorbeiziehen. Im Vorfeld des Klassikers der Nationen erscheint auch die Rolle des Schiedsrichters der Partie als interessant.

SPOX verrät, wer das Traditionsduell zwischen Italien und Deutschland als Schiedsrichter begleitet!