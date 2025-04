Der FC Bayern München bekommt es heute in der Champions League mit Inter Mailand zu tun. Hier erfahrt Ihr, wer das Viertelfinal-Hinspiel leitet.

Am heutigen Dienstag, den 8. April, treffen im Viertelfinale der Champions League der FC Bayern München und Inter Mailand aufeinander. Das Hinspiel startet um 21.00 Uhr in der Allianz-Arena in München.

SPOX verrät, wer als Schiedsrichter des Champions-League-Spiels fungiert.