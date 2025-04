Der BVB muss in der Champions League gegen Barcelona ran. Hier erfahrt Ihr, wer das Hinspiel pfeift.

In der Champions League geht es am heutigen Mittwoch, den 9. April, wieder so richtig zur Sache. Nachdem gestern bereits der FC Bayern München im Viertelfinale im Einsatz war, ist nun mit Borussia Dortmund der zweite verbliebene Bundesligist dran. Die Schwarzgelben sind zu Gast beim FC Barcelona. Um 21 Uhr rollt im Rahmen des Hinspiels im Estadio Olimpic Lluis Companys (Barcelona) der Ball.

Im Folgenden erfahrt Ihr, welcher Schiedsrichter den Kracher in Spanien leiten wird.