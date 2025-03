Schiedsrichter bei Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München: Wer pfeift heute das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League?

In der Champions League begegnen sich heute Leverkusen und Bayern München. Wer das Achtelfinalrückspiel als Schiedsrichter leitet, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstag, den 11. März, findet in der Champions League das Achtelfinalrückspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München statt. Die Begegnung startet um 21.00 Uhr in der BayArena in Leverkusen. Die Bayern gehen heute Abend als klarer Favorit in die Partie, das Hinspiel konnte die Mannschaft von Vincent Kompany mit 3:0 für sich entscheiden.

SPOX verrät Euch, wer das Champions-League-Rückspiel in Leverkusen als Schiedsrichter leitet.