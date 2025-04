Schalke 04 vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Kellerduell in der 2. Bundesliga! Der FC Schalke 04 empfängt Eintracht Braunschweig. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Im Rahmen des 20. Spieltags geht es am heutigen Samstag, den 3. Februar, in der 2. Bundesliga mit vier Spielen weiter. Unter anderem kommt es auch zum Duell zwischen den beiden Kellerkindern FC Schalke 04 und Eintracht Braunschweig, die um 13 Uhr in der Veltins-Arena (Gelsenkirchen) gegeneinander antreten.

Beide Mannschaften konnten in 19 Ligaspielen bislang nur 20 Punkte sammeln und nur Hansa Rostock und den weit abgeschlagenen VfL Osnabrück hinter sich lassen.