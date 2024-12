"Da könnte man hinstellen, wen man will": Personalbeben bei Schalke 04?

Nur vier Punkte aus den ersten fünf Spielen, dazu der öffentliche Zoff zwischen Trainer Karel Geraerts und Kaderplaner Ben Manga: Beim FC Schalke 04 herrscht mal wieder das Chaos. Kommt es schon am kommenden Wochenende zu einem Personalbeben?

Laut übereinstimmenden Medienberichten dürfte die Partie am Freitag gegen den SV Darmstadt 98 ein Schicksalsspiel werden. Soll heißen: Holen die Königsblauen gegen die Lilien nicht ihren zweiten Saisonsieg, muss Coach Geraerts nach nicht einmal einem Jahr im Amt womöglich schon wieder gehen.

Wie die WAZ berichtet, könnte damit auch die Zeit von Marc Wilmots, seit Januar Sportdirektor auf Schalke, zu Ende gehen. Der Belgier gilt demnach im Verein als größter Fürsprecher seines Landsmannes Geraerts und sei "kaum zu halten", sollte dieser entlassen werden.

Die Spieler wollen aber offenbar mit dem Trainer weitermachen. "Das Team steht voll hinter Karel Geraerts", stellte Torhüter Justin Heekeren bei einer Medienrunde klar.

"Wir haben als Spieler klare Aufgaben. Wenn wir die nicht erfüllen, kann er da nichts für. Da könnte man hinstellen, wen man will. Wenn wir unsere Aufgaben nicht erfüllen, ändert das auch nichts. Der Trainer ist leider der, der am Seitenrand steht und es ertragen muss", so der 23-Jährige weiter.