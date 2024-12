"Verleumderisches Gerücht": Zoff zwischen Kylian Mbappé und PSG eskaliert nach Vergewaltigungs-Vorwurf

Der Zoff zwischen Paris Saint-Germain und seinem Ex-Spieler Kylian Mbappé wird immer heftiger.

Gegen Kylian Mbappé von Real Madrid wird derzeit in Schweden wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt. Er selbst reagierte bereits auf den Vorwurf und wittert dahingehend eine Verschwörung.

Das schwedische Aftonbladet hatte Mbappé in Ermittlungen wegen des Verdachts einer Vergewaltigung in einem Hotel in Stockholm in Verbindung gebracht, weil der Stürmer dort zuletzt ebenfalls weilte. Die ortsansässige Polizei ermittelt bereits.

In der Folge stürzte sich die französische Presse auf den Vorfall, weshalb sich der 25-Jährige zu einer Reaktion gezwungen sah. Mbappé schiebt die Thematik auf den Rechtsstreit mit Paris Saint-Germain. Sein ehemaliger Klub ist allem Anschein nach davon alles andere als begeistert.

"Fake News", schrieb Mbappé bei X über den Bericht. Es sei "so vorhersehbar", hieß es weiter: "Am Vorabend einer Gerichtsverhandlung - wie zufällig."

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP legten Vertreter des französischen Nationalspielers nach und bezeichneten den Vorfall als "verleumderisches Gerücht", gegen welches sie vorgehen wollen.