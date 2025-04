SC Freiburg vs. West Ham United: Wer zeigt / überträgt Europa League Achtelfinale heute live im Free-TV und Livestream?

Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League treten heute der SC Freiburg und West Ham United gegeneinander an. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Der SC Freiburg befindet sich nicht wirklich in guter Form, wenn man auf die vergangenen fünf Partien in der Liga blickt, in denen man nicht nur keinen einzigen Sieg holen konnte, sondern drei davon sogar verlor. Allerdings spielte das Team von Christian Streich am vergangenen Wochenende 2:2 gegen den FC Bayern München. Mit dem Unentschieden konnte man genau zum richtigen Zeitpunkt Selbstvertrauen tanken, denn am heutigen Donnerstag (7. März) misst man sich im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League mit Premier-League-Klub West Ham United.

Das Duell wird um 21 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg angepfiffen.