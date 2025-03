Der SC Freiburg und der Karlsruher SC bestreiten während der Länderspielpause ein Testspiel. SPOX liefert Euch die Informationen zur Übertragung.

Während der Länderspielpause bestreiten der SC Freiburg und der Karlsruher SC ein Testspiel. Am heutigen Donnerstag, dem 20. März, ist um 13 Uhr. Gespielt wird auf dem Trainingsplatz am Europa-Park-Stadion in Freiburg.

Ob die Partie im TV oder Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier.