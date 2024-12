[ANZEIGE] Saudi-Arabien 2034: Die 15 beeindruckenden Stadien in fünf Städten, die in 10 Jahren die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ausrichten wollen

Nach dem Erfolg von Katar 2022 kehrt das die WM-Endrunde bald wieder in den Nahen Osten zurück. Wir zeigen die geplanten Spielstätten.

Saudi-Arabien hat eine ambitionierte Bewerbung für die Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034 eingereicht.

Da das Turnier 2026 in Nordamerika und 2030 in Südamerika, Europa und Afrika ausgetragen wird, möchte Saudi-Arabien Geschichte schreiben und 2034 als erstes Land eine FIFA-Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften ausrichten.

Einige der Stadien sind bereits vorhanden und werden renoviert, andere werden derzeit gebaut, und wieder andere sind in Planung. Die große Nachfrage einer jungen, fußballbegeisterten Bevölkerung nach mehr Sport- und Unterhaltungseinrichtungen - ganz zu schweigen von der zunehmenden Zahl großer Sportereignisse, die in Saudi-Arabien jetzt und in Zukunft stattfinden - macht die Ausrichtung einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu einem natürlichen Ziel für ein Land, das sich buchstäblich eine neue, aufregende Zukunft aufbaut.

SPOX stellt die Stadien vor, die als Ausrichtungsstätten für die 25. Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft geplant sind.