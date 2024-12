"Einige Schwierigkeiten": Diese Mannschaft wartet seit 20 Jahren auf einen Sieg

Letzter der FIFA-Weltrangliste und seit 20 Jahren ohne Sieg: Diese Serie soll für San Marino in der Nations League nun enden. Zum Auftakt wartet dabei am Donnerstag (20.45 Uhr) ausgerechnet Liechtenstein - der Gegner, gegen den der Fußball-Zwerg am 28. April 2004 seinen bislang einzigen Erfolg feierte.

Andy Selva, der mit acht Treffern im Nationaltrikot immer noch den Rekord hält, hatte San Marino damals zum lang ersehnten Triumph (1:0) geschossen.

Auf einen ähnlichen Ausgang dürfte nun auch Nationalcoach Roberto Cevoli hoffen, der im März sein Debüt an der Seitenlinie San Marinos gegeben hatte.

Seine Erfahrung als Nationalcoach sei "bisher positiv", sagte der 55 Jahre alte Italiener trotz der Bilanz von drei Niederlagen und einem Unentschieden.

Es gebe jedoch auch "einige Schwierigkeiten", wie beispielsweise "die Tatsache, dass wir nicht sehr viel zusammen trainieren können", sagte Cevoli und räumte ein: "Aber das ist ein Problem, das alle Trainer von Nationalmannschaften haben."