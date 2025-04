Salah-Show und Schützenfest: FC Liverpool macht gegen Tottenham Hotspur vorzeitig den 20. Meistertitel perfekt!

Vier Spieltage vor Schluss macht Liverpool im Jahr eins nach Jürgen Klopp den Meistertitel perfekt. Gegen Tottenham gab es allerdings einen Fehlstart.

Mohamed Salah und Virgil van Dijk tanzten durch das Tollhaus Anfield Road, dann stimmten sie mit Arne Slot und den Fans den ewigen Klassiker an: "You'll Never Walk Alone". Meistermacher Slot sorgte mit einem besonderen Ständchen für seinen Vorgänger für noch mehr Gänsehaut. Der FC Liverpool hat sich im Jahr eins nach dem Ende der Ära Jürgen Klopp den 20. Meistertitel gesichert. Die Reds feierten am Sonntag einen 5:1 (3:1)-Kantersieg gegen Tottenham Hotspur und können damit vier Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom FC Arsenal eingeholt werden.