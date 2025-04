"Sagt alles": Niederlande-Star Virgil van Dijk unzufrieden mit Leistung von Schiedsrichter Felix Zwayer

Nach dem bitteren Last-Minute-Aus im EM-Halbfinale hat sich der niederländische Kapitän Virgil van Dijk zu Wort gemeldet und kein gutes Haar an der Leistung von Schiedsrichter Felix Zwayer gelassen.

"Die Tatsache, dass er direkt in die Kabine rennt, sagt alles", meinte van Dijk nach Abpfiff über den deutschen Unparteiischen und fügte hinzu: "Ich habe keine Worte. So spät zu verlieren, das ist schrecklich. Das schmerzt so sehr. Ich muss hier stehen, aber ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll. Das schmerzt so sehr."

Zur umstrittenen Elfmeter-Entscheidung hatte der 33-Jährige ebenfalls eine klare Meinung. "Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben. Aber letztlich hat der VAR (Videoschiedsrichter) eingegriffen - und das müssen wir akzeptieren", so van Dijk bei MagentaTV.

Zwayer wurde nach einem Kontakt zwischen Englands Stürmer Harry Kane und Oranje-Verteidiger Denzel Dumfries Mitte der ersten Hälfte vom VAR an den Bildschirm gebeten und gab nach Sichtung der Bilder Strafstoß für die Three Lions.