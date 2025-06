Österreicher und Niederländer werden ihren Favoritenrollen gerecht. Ein alter Bekannter verhilft Bosnien und Herzegowina zu einem schmalen Sieg.

Die Nationalmannschaften aus Österreich und den Niederlanden sind souverän in die WM-Qualifikation gestartet. Das ÖFB-Team von Trainer Ralf Rangnick bezwang in der Gruppe H den Weltranglisten-45. Rumänien 2:1 (1:0). Die Elftal wurde beim 2:0 (2:0) gegen Finnland ihrer Favoritenrolle in der Gruppe G gerecht.