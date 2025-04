Schalke 04 erlebt eine enttäuschende Saison. Ob es mit Trainer van Wonderen weitergeht, ist sehr fraglich. S04 plant offenbar schon anderweitig.

Beim FC Schalke 04 bahnt sich immer mehr eine Veränderung auf der Trainer-Position nach der laufenden Saison an. Wie die Bild berichtet, genieße Kees van Wonderen spätestens nach dem blamablen Auftritt der Königsblauen beim Schlusslicht in Regensburg (0:2) keinen Kredit mehr in der Schalker Führungsetage.