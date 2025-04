RW Essen vs. BVB II heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Rot Weiss-Essen und Borussia Dortmund II treffen heute in der 3. Liga aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

In der 3. Liga finden am heutigen Sonntag, den 17. März, drei Spiele des 30. Spieltags statt. In einem davon begegnen sich Rot-Weiss Essen und die Reservemannschaft von Borussia Dortmund. Die Begegnung wird um 13.30 Uhr angepfiffen und im Stadion an der Hafenstraße (Essen) ausgetragen.