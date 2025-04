Rumänien vs. Ukraine, Übertragung Gruppe E heute live: EM 2024 im Free-TV, Livestream und Liveticker

Rumänien und die Ukraine stehen sich am heutigen Montag in der Gruppenphase der EM 2024 gegenüber. Wie Ihr das Duell live im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

In der Gruppe E steigen am Montag (17. Juni) Rumänien und die Ukraine ins EM-Geschehen ein. Die Osteuropäer stehen sich im Rahmen des 1. Spieltags in der Münchner Allianz Arena gegenüber. Der Anpfiff erfolgt um 15 Uhr.