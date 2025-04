Rückschlag im Kampf um die Champions League: Mainz 05 patzt gegen die TSG Hoffenheim

Bittere Pleite gegen die TSG Hoffenheim: Mainz 05 hat im Kampf um die Champions-League-Plätze Federn lassen.

Andrej Kramaric war nicht zu stoppen: Ohne seine Nationalspieler hat der FSV Mainz 05 die Rückkehr in die Erfolgsspur verpasst und muss verstärkt um seine erste Teilnahme an der Champions League bangen. Die Rheinhessen, bei denen Torjäger Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri fehlten, verloren am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga 0:2 (0:2) bei der abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim um Doppelpacker Kramaric.