Rückkehr nach Oberschenkelverletzung: FC Bayern gegen Leverkusen wohl wieder mit Manuel Neuer im Tor

Der FC Bayern München kann im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am kommenden Samstagabend aller Voraussicht nach wieder auf Manuel Neuer zählen.

Wie die Münchner Abendzeitung berichtet, hat sich der 38-Jährige rechtzeitig von seiner Oberschenkelverletzung erholt und wird daher gegen die Werkself wieder den Kasten des deutschen Rekordmeisters hüten. Am Donnerstag nah er auch erstmals wieder nahm Training teil.

Neuer hatte sich beim Champions-League-Spiel gegen Dinamo Zagreb vergangene Woche eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen, weshalb er bereits zur Pause durch Sven Ulreich ersetzt werden musste. Auch am vergangenen Wochenende beim 5:0-Sieg gegen Werder Bremen vertrat die etatmäßige Nummer zwei des deutschen Rekordmeisters den 38-Jährigen.

Sportvorstand Max Eberl hatte schon vor der Partie gegen den SV davon gesprochen, dass es sich beim Verzicht auf Neuer lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme halte. "Es ist nichts Schlimmes. Er hat minimal was gespürt. Wenn da vorne was reißt, und er fällt acht, neun Wochen aus, dann schaust du in die Röhre."