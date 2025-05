Ruben Dias, Gehalt: Wie viel Geld verdient der portugiesische Nationalspieler bei Manchester City pro Jahr?

Ruben Dias zählt zweifelsohne zu den besten Verteidigern Europas. Hier erfahrt Ihr, was er bei Manchester City verdient.

Seit seinem Wechsel von Benfica Lissabon ihm Jahre 2020 hat sich Ruben Dias im bei Manchester City zu einem der besten Innenverteidiger Europas entwickelt und ist aus dem Team Pep Guardiolas nicht mehr wegzudenken. Gleich in seiner ersten Saison beim Premier-League-Klub führte Dias die Abwehr an, als City die Premier League gewann und das Champions-League-Finale erreichte, das er schließlich gegen Thomas Tuchels Chelsea verlor.

In den folgenden Spielzeiten etablierte sich Dias als Führungspersönlichkeit in der Abwehr und trug entscheidend dazu bei, dass die Mannschaft in der Saison 2022-23 zum ersten Mal den Champions-League-Titel gewann und das historische Triple perfekt machte, als City im Finale den italienischen Klub Inter Mailand besiegte.

Dias' aktueller Vertrag bei Manchester City läuft bis 2027, wobei eine Verlängerung in naher Zukunft wahrscheinlich ist. Im Rahmen seines aktuellen Vertrages verdient er im Etihad ein beträchtliches Gehalt.

SPOX hat sich mit Capology die Zahlen angesehen und es herausgefunden!

*Die Gehälter sind Bruttobeträge.