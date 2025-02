Rückspiel in den Playoffs der Conference League, Heidenheim empfängt Kopenhagen! Hier erfährt Ihr, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Am heutigen Donnerstag, 20. Februar, kommt es zum Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Kopenhagen. Das Hinspiel in der dänischen Hauptstadt konnte das Team von Frank Schmidt mit 2:1 für sich entscheiden. Der Anpfiff in der Voith-Arena erfolgt um 18.45 Uhr.

Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.