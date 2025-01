Die Ligaphase der Europa League geht heute mit dem 8. Spieltag zu Ende. Wir zeigen Euch, wer die Spiel live im TV und im Livestream zeigt.

In der Europa League fallen am heutigen Donnerstag, 30. Januar, am 8. und zugleich letzten Spieltag die Ligaphase die Entscheidungen um den direkten Einzug ins Achtelfinale und die Qualifikation für die Playoffs. Alle 18 Partien beginnen um 21 Uhr.

Aber wer überträgt Ihr die Spiele der EL heute live? SPOX klärt auf!