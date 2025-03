RTL, Sky oder DAZN für Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam: Wo läuft das Rückspiel der SGE im Achtelfinale der Europa League heute live im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt empfängt heute Ajax Amsterdam zum Achtelfinal-Rückspiel. Ob RTL, Sky oder DAZN überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel!

Am heutigen Donnerstag, dem 13. März, will Eintracht Frankfurt im heimischen Deutsche-Bank-Park Ajax Amsterdam zum Rückspiel im EL-Achtelfinale. Ab 18.45 Uhr wird sich herausstellen, ob die Adler ihren 2:1-Hinspielsieg in ein Viertelfinalticket ummünzen können.

Aber wer zeigt das Duell im TV und Livestream? Wir erklären die Übertragungssituation.