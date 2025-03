Eintracht Frankfurt ist bei Ajax Amsterdam zu Gast. Ob das Europa-League-Spiel bei RTL, Sky oder DAZN gezeigt wird? Das erfahrt Ihr hier!

Eintracht Frankfurt kämpft in der Johan Cruyff Arena am heutigen Donnerstag, dem 6. März, gegen Ajax Amsterdam um den Einzug in das EL-Viertelfinale. Das Hinspiel der beiden Klubs wird um 21 Uhr angepfiffen.

Aber wer überträgt den Spaß? RTL, Sky oder DAZN? SPOX hat die Antwort!