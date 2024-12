RTL oder RTL+: Wer zeigt / überträgt Besiktas Istanbul vs. Eintracht Frankfurt in der Europa League heute live im Free-TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League auf Besiktas. Ist das Spiel bei RTL oder RTL+ zu sehen? SPOX liefert Euch die Antwort.

In der Europa-League-Ligaphase stehen sich am heutigen Donnerstag, den 3. Oktober, der türkische Topklub Besiktas Istanbul und Eintracht Frankfurt gegenüber. Die Partie wird um 21 Uhr im Besiktas Stadyumu in Istanbul angepfiffen.