RTL, ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland Nationalmannschaft vs. Niederlande heute live im Free-TV und Livestream?

Am vierten Spieltag der Nations League empfängt das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in München die Auswahl der Niederlande. Doch wo wird die Partie im TV und Livestream übertragen? Wir haben die Antworten für Euch.

Am heutigen Montag (14. Oktober 2024) muss die deutsche Nationalmannschaft gegen die Niederlande ran. Um 20.45 Uhr wird das Duell am 4. Spieltag der Nations League in München angepfiffen.

