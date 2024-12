RTL, ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Bosnien Herzegowina vs. Deutschland Nationalmannschaft heute live im Free-TV und Livestream?

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Nations League auf Bosnien-Herzegowina. ARD, ZDF oder RTL - wer überträgt das Spektakel?

Für die deutsche Nationalmannschaft geht die Nations League 2024/25 am heutigen Freitag, 11. Oktober, mit dem Auswärtsspiel in Bosnien-Herzegowina weiter. Gespielt wird in Zenica, wo das Spiel der Gruppe A3 um 20.45 Uhr im Stadion Bilino Polje angepfiffen wird.

Obwohl mit Jamal Musiala, Marc-Andre ter Stegen und Kai Havertz wichtige Spieler abgesagt haben, sollte das DFB-Team seine gute Ausgangslage in der Gruppe A3 mit einem Erfolg in Bosnien-Herzegowina ausbauen. Deutschland führt nach zwei Spieltagen die Tabelle mit vier Punkten vor den Niederlanden an.