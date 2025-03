RSV Eintracht vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im Landespokal im TV und Livestream?

Im Brandenburger Landespokal empfängt der Oberligist RSV Eintracht die Energie aus Cottbus. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie live sehen könnt.

Showdown im Brandenburger Landespokal. Im Halbfinale findet am heutigen Samstag, den 22. März, die Begegnung zwischen der RSV Eintracht 1949 und Energie Cottbus statt. Anpfiff am Sportplatz an der Heinrich-Zille-Straße ist um 14.00 Uhr. Als Schiedsrichter der Partie ist Andy Stolz im Einsatz.

Wo Ihr die Partie live mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.