"Einige Fehler gemacht": Hansi Flick kassiert erste Niederlage mit Barcelona - Beste feiert gelungene Premiere mit Benfica

Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona in Unterzahl einen Fehlstart in die Champions League hingelegt. Trotz des ersten Tores des spanischen EM-Stars Lamine Yamal in der Königsklasse verloren die Katalanen mit dem ehemaligen Bundestrainer an der Seitenlinie 1:2 (1:1) bei der AS Monaco. Es war die erste Niederlage im sechsten Pflichtspiel für den 59-Jährigen.

"Die Rote Karte hat das Spiel komplett verändert", sagte Flick bei Movistar, "wir haben mit Leidenschaft verteidigt, aber wir haben einige Fehler gemacht. Wir hatten einige Chancen, aber sie haben den Sieg verdient."

Es hatte denkbar schlecht für Flick und Barca begonnen: Schon in der 10. Minute erhielt Abwehrspieler Eric Garcia die Rote Karte, weil er nach einem Abspielfehler von Torhüter Marc-Andre ter Stegen gegen Takumi Minamino die Notbremse gezogen hatte. "Wir haben uns in dieser Situation nicht gut verstanden. Für Eric tut es mir leid, denn am Ende musste er darunter leiden und wir fast 80 Minuten mit einem Spieler weniger spielen", sagte der Nationalkeeper zu seinem Patzer: "Es ist etwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen."

Maghnes Akliouche brachte Monaco in Überzahl in Führung (16.), doch Jungstar Yamal glich mit einer starken Einzelaktion aus (28.). Beim entscheidenden Tor des eingewechselten George Ilenikhena sah ter Stegen erneut nicht gut aus (71.).

Nationalspieler Kai Havertz kam mit dem FC Arsenal beim Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo nicht über ein 0:0 hinaus. Die größte Chance vergab Mateo Retegui, der einen Foulelfmeter für die Gastgeber verschoss (51.).

Sieg mit Benfica: Beste feiert gelungene Premiere

Jan-Niklas Beste und Benfica Lissabon haben einen erfolgreichen Start in der Champions League hingelegt. Der portugiesische Fußball-Rekordmeister setzte sich am Donnerstag 2:1 (2:0) bei Roter Stern Belgrad durch. Der ehemalige Heidenheimer wurde in der 88. Minute eingewechselt und feierte damit seine Premiere in der Königsklasse.

In Serbien brachte Kerem Aktürkoglu (9.) die Gäste früh in Führung, Orkun Kökcü (29.) erhöhte noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte sorgte Felicio Milson (86.) für den Anschlusstreffer.

Nächster Gegner für Benfica in der Champions League ist am 2. Oktober Atletico Madrid. Im weiteren Verlauf der Ligaphase steht unter anderem noch ein Auswärtsspiel beim deutschen Rekordmeister Bayern München (6. November) auf dem Programm.