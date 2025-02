Rote Karte für Jude Bellingham! Real Madrid patzt im Meisterschaftsrennen erneut

Real verlor in Osasuna am Samstag nicht nur zwei Punkte, sondern auch Mittelfeldstar Bellingham.

Tabellenführer Real Madrid hat in der spanischen La Liga erneut Punkte liegen lassen und im Streit mit dem Schiedsrichterwesen für weiteren Diskussionsstoff gesorgt. Beim CA Osasuna blieben die Königlichen in Abwesenheit von David Alaba und Antonio Rüdiger das dritte Ligaspiel in Folge ohne Sieg und kamen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Mitentscheidend war ein Platzverweis gegen Jude Bellingham.