Rose kann durchatmen: RB Leipzig feiert angeführt vom starken Xavi in Unterzahl einen Pflichtsieg gegen St. Pauli

Marco Rose kann aufatmen. Nach vier sieglosen Ligaspielen hat RB Leipzig gegen den FC St. Pauli trotz Unterzahl einen 2:0-Sieg gefeiert.

Marco Rose nahm den ausgepumpten Xavi Simons liebevoll in den Arm, der Trainer von RB Leipzig wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte. Angeführt vom wiedererstarkten Zauberfuß hat RB nach der jüngsten Talsohle ein erlösendes Erfolgserlebnis in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Gegen den Aufsteiger FC St. Pauli fuhren effiziente Sachsen im Kampf um die Champions-League-Plätze einen 2:0 (2:0)-Pflichtsieg ein. Auch dank des 50-Millionen-Einkaufs Xavi in aufsteigender Form holte RB den ersten Sieg nach zuvor vier Ligaspielen ohne Dreier.