"Ronaldo und Bale kommen zu 99 Prozent": Ex-Star von Manchester United enthüllt spektakuläre Transferpläne

Vor seinem Karriereende wollte Sir Alex Ferguson bei den Red Devils den ganz großen Wurf landen. Am Ende kam alles ganz anders.

Laut dem früheren Manchester-United-Star Patrice Evra standen Cristiano Ronaldo und Gareth Bale im Jahr 2013 kurz vor einem gemeinsamen Wechsel zu den Red Devils. Letzten Endes waren die Transfers aber zu teuer für die Vereinsführung - und Trainer-Legende Sir Alex Ferguson machte Schluss.

Gegenüber dem "The Obi One Podcast" verriet Evra, der von 2006 bis 2014 für Manchester United auflief und in dieser Zeit fünf Meistertitel und einmal die Champions League gewann, dass Alex Ferguson mit zwei ambitionierten Transfers eine neue Ära bei den Red Devils einleiten wollte.

"Das war einer der traurigsten Tage. Ich habe nicht geweint, aber ich stand unter Schock", sagte Evra über Fergusons Rücktritt am 8. Mai 2013. "Der Grund dafür ist, dass er mich zwei Wochen zuvor in sein Büro holte [und sagte]: 'Patrice, schau dir diese Leute an. Die denken, dass ich aufhören werde. Ich bleibe noch zehn Jahre, aber wir müssen die Champions League noch öfter gewinnen. Er sagte: 'Patrice, Cristiano Ronaldo hat einer Rückkehr zu 99 Prozent zugestimmt, und Gareth Bale [auch]."

Woran die Transfers scheiterten? "Er brauchte 200 Millionen Pfund [damals ungefähr 240 Millionen Euro], aber der Verein weigerte sich, ihm diese 200 Millionen Pfund zu geben. Und jetzt geben sie eine Milliarde für was auch immer aus ... Das war 2013, kurz bevor er in den Ruhestand ging, deshalb erinnere ich mich, wie ich aus seinem Büro kam. Ich dachte mir: 'Cristiano ist zurück, Gareth Bale, wir sind wieder im Geschäft', nachdem wir den Titel gewonnen hatten und so weiter."