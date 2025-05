Rodri, Gehalt: Wie viel verdient der Gewinner des Ballon d'Or von Manchester City?

Wie gut Rodri eigentlich ist, konnte man sehen, als er lange ausfiel. Hier erfahrt Ihr, wie viel sich City die Dienste des Spaniers kosten lässt.

Rodri kam 2019 von Atletico Madrid zu Manchester City. Der spanische Mittelfeldspieler erwies sich schnell als perfekte Besetzung für das anspruchsvolle System von Trainer Pep Guardiola und fügte sich nahtlos in die defensive Mittelfeldrolle ein.

Mittlerweile ist Rodri aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken und hat City zwischen 2021 und 2024 zu vier Premier-League-Titeln in Folge verholfen, darunter ein historischer Triple-Sieg in der Saison 2022/23.

Rodri erzielte zudem das einzige Tor im Champions-League-Finale 2023 gegen Inter Mailand und sicherte seinem Verein damit den ersten Champions-League-Titel überhaupt.

Im Jahr 2024 gewann Rodri nach einem herausragenden Jahr, in dem er maßgeblich zum Erfolg von City in der Liga und zum Triumph Spaniens bei der Europameisterschaft in Deutschland beitrug, auch den prestigeträchtigen Ballon d'Or.

Aufgrund einer Kreuzbandverletzung fiel der 28-Jährige für den Großteil der Saison 2024/25 aus, und seine Abwesenheit war deutlich zu spüren: City scheiterte früh in der Champions League, verlor das FA-Cup-Finale gegen Außenseiter Crystal Palace und spielte im Titelrennen der Premier League keine Rolle.

Rodris aktueller Vertrag bei City läuft bis 2027, und obwohl er nicht zu den Topverdienern gehört, erhält er dennoch ein beachtliches Gehalt.

Wie viel verdient er genau?

SPOX hat sich mit Capology an die Zahlen gesetzt und es herausgefunden!

*Die Gehälter sind Bruttobeträge.