Union Berlin verstärkt sich mit Tanja Pawollek und zeigt: Der Frauenfußball an der Alten Försterei hat große Ziele.

Union Berlin treibt seine Kaderplanung für die erste Saison in der Frauen-Bundesliga weiter mit Nachdruck voran. Am Freitag gab der Verein die Verpflichtung von Tanja Pawollek bekannt. Die 26-Jährige kommt von Eintracht Frankfurt und bringt nicht nur Bundesliga-Erfahrung, sondern auch Führungsqualitäten mit in die Hauptstadt.