Riesen-Ausraster nach Niederlage gegen Italien: Frankreichs Mike Maignan hat Mitspieler wohl scharf kritisiert

Frankreichs Mike Maignan hat seine Mitspieler nach der 1:3-Niederlage gegen Italien in der Nations League offenbar besonders scharf kritisiert.

Nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage zum Auftakt der neuen Nations-League-Saison gegen Italien hat Frankreichs Torhüter Mike Maignan offenbar das ganze Team für die schwache Leistung in der Kabine ordentlich zusammengefaltet. Dies berichtet die französische L'Equipe.

Dem 29-Jährigen hat dem Bericht zufolge vor allem die fehlende Einsatzbereitschaft gestört. Der Keeper habe nach der Partie als einer der ersten Franzosen die Kabine betreten und begann sofort an zu wettern. Erst als alle im Raum waren, soll es dann aber so richtig losgegangen sein. Während Trainer Didier Deschamps bereits im Interview nach dem Spiel die fehlende Leistungsbereitschaft seiner Mannschaft kritisiert hatte, soll Maignan in den Katakomben viel schärfere Worte gefunden haben.