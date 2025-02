In der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag zum Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier.

Spitzenspiel und Derby in einem! Am heutigen Sonntag (23. Februar) empfängt der 1. FC Köln seinen Aufstiegsrivalen Fortuna Düsseldorf. Die Partie am 23. Spieltag der 2. Bundesliga wird um 13.30 Uhr im Rheinernergiestadion angepfiffen.

Doch wo läuft das Rheinderby heute live im TV und Livestream? SPOX liefert die Antwort.