Die Roten zeigen angeblich Interesse an Jack Grealish. Der hat bei ManCity wohl keine Zukunft mehr.

Der FC Bayern wird mit Mittelfeldstar Jack Grealish von Manchester City in Verbindung gebracht. In einem Bericht von ESPN heißt es, neben mehreren englischen Vereinen seien auch Italiens Meister SSC Neapel und eben die Münchener an einer Verpflichtung des Linksaußen in diesem Sommer interessiert.