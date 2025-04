Real Madrid vs. FC Barcelona, Übertragung heute live: Clásico im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag steht eines der größten Spiele im europäischen Fußball an: El Clásico. Wo Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

In der Liga haben sich die Königlichen nach 31 absolvierten Spieltagen ein komfortables Polster von acht Zählern Vorsprung auf den zweitplatzierten Konkurrenten aus Katalonien erarbeitet.

Für Barcelona zählt daher nur ein Sieg. Sollten die Madrilenen gewinnen, wächst der Vorsprung auf nahezu uneinholbare elf Punkte an - mindestens eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft.