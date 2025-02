Real Madrid vs. Atletico heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Derby in LaLiga im TV und Livestream?

Hauptstadtderby in Spanien! Heute trifft Real auf Atletico. Wo die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, erfährt Ihr hier bei SPOX.

Erster gegen Zweiter, Real gegen Atletico, Mbappe gegen Griezmann! In Spanien steht am heutigen Samstag, den 8. Februar, ein richtiger Kracher auf dem Programm. Die Königlichen führen zurzeit die LaLiga an, aber der Stadtnachbar lauert mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz Zwei. Real verlor zuletzt mit 0:1 gegen Espanyol Barcelona, Atletico gewann gegen Mallorca. Wer kann sich am Ende durchsetzen und die Liga anführen?

Wo Ihr die Partie sehen könnt, lest Ihr in diesem Artikel.